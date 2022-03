Roma, 2 mar. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che le azioni del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina si qualificano come crimini di guerra. “Quello che abbiamo già visto da parte del regime di Vladimir Putin nell’uso delle munizioni che hanno lasciato cadere su civili innocenti a mio avviso, si qualifica pienamente come un crimine di guerra”, ha detto Johnson parlando alla Camera dei Comuni, secondo quanto riporta Cnn.

