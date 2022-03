Kiev (Ucraina), 2 mar. (LaPresse) – Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha dichiarato che l’offensiva russa in Ucraina sta rallentando. Secondo il generale, riferisce Kyiv Independent, le forze russe “hanno perso la loro iniziativa tattica e sono state costrette a mobilitare le riserve per continuare la loro offensiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata