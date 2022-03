Milano, 2 mar. (LaPresse) – Tagikistan e Kirghizistan sosteranno la Russia nella guerra in Ucraina, fornendo assistenza militare. Lo ha dichiarato Alnur Musayev, ex capo della Commissione sicurezza nazionale del Kazakistan, citato da Pravda Ucraina. Secondo la fonte, i due Paesi hanno ceduto alla pressione di Mosca e accettato a livello ancora informale di sostenerla con equipaggiamento militare, munizioni, soldati. Per Musayev, è possibile che anche il presidente kazako, Kasim-Zhomart Tokayev, abbia accettato in via confidenziale di fornire assistenza alla Russia.

