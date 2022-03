Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Noi non stiamo entrando in guerra, stiamo facendo arretrare Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di maio intervistato a Mattino Cinque. “Stiamo rispondendo alla richiesto d’aiuto, fornendo suppporto economico e militare”, stiamo dando agli ucraini “gli strumenti per potersi difendere”, ha aggiunto Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata