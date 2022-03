Roma, 2 mar. (LaPresse) – “I negoziati per la pace e il cessate il fuoco sono fondamentali per ogni tipo di sforzo umanitario. Ma devono essere negoziati veri, senza alcuna provocazione e le bombe del governo russo devono lasciare spazio al dialogo”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, prima dell’inizio del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, in programma per stasera.

