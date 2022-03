Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Gli ultimi dati ufficiali dall’Ucraina parlano di oltre 2mila civili ucraini morti dall’inizio degli attacchi: dobbiamo fermare questo spargimento di sangue”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Gli sforzi di Papa Francesco per la mediazione in Ucraina vanno proprio in questa direzione e aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace. Noi li stiamo incoraggiando e stiamo lavorando insieme anche per costruire dei corridoi umanitari”, ha aggiunto il titolare della Farnesina che oggi ha incontrato il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Monsignor Gallagher.

