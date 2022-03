Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Le iniziative degli ultimi giorni del Santo Padre aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace in Ucraina. Crediamo molto nella mediazione che la Santa Sede può portare avanti per fermare le armi in Ucraina. Incoraggiamo i colloqui tra le parti: i negoziati sono importanti per arrivare a un cessate il fuoco, che sarà fondamentale per ogni tipo di sforzo umanitario”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine delle consultazioni con il Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher.

