Roma, 2 mar. (LaPresse) – DHL sospende le consegne in Russia e Bielorussia, in seguito alla guerra in Ucraina. Lo comunica la stessa DHL sul sito della società, facendo presente che non sono accettate spedizioni verso questi Paesi “fino a nuovo avviso”, e viene monitorata da vicino la situazione.

