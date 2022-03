L’Aia (Olanda), 2 mar. (LaPresse) – La Russia sarà accusata di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale. “Ho deciso di procedere con l’apertura di un’indagine sulla situazione in Ucraina, da condurre il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il procuratore Karim Asad Ahmad Khan. “Ho esaminato le conclusioni dell’Ufficio emerse dall’esame preliminare della situazione in Ucraina e ho confermato – ha spiegato – che esiste una base ragionevole per procedere con l’apertura di un’indagine e per ritenere che sia presunti crimini di guerra che crimini contro l’umanità siano stati commessi in Ucraina”.

