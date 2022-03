Milano, 2 mar. (LaPresse) – “La Russia viene da un decennio di stagnazione economica, abbassamento degli stipendi, pensioni e tenero della vita a causa della prima aggressione nel 2014 dell’ucraina. Un colpo di stato militare? Penso che il primo contraccolpo non sarà militare, ma della società. Il fallimento delle operazioni in Ucraina non gli darà più popolarità, ma farà sorgere nella gente domande sul futuro e come siamo arrivati a questa catastrofe”, conclude.

