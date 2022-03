Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – Il presidente americano Biden ha iniziato il discorso sullo stato dell’Unione con una dimostrazione di solidarietà per il popolo ucraino, ricevendo una standing ovation bipartisan dai membri del Congresso. “In questa lotta, il presidente Zelensky ha detto nel suo discorso al Parlamento europeo ‘La luce vincerà sull’oscurità’. Alzatevi in piedi e inviate un segnale inequivocabile all’Ucraina e al mondo”, ha detto. Biden ha ricevuto una standing ovation dai membri, molti dei quali indossavano i colori blu e giallo a sostegno dell’Ucraina. L’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, era in piedi accanto alla first lady Jill Biden. “Noi, gli Stati Uniti d’America, siamo con il popolo ucraino”, ha aggiunto il presidente.

