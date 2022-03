Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – La Banca Mondiale ha annunciato di aver sospeso i suoi programmi in Russia e Bielorussia a causa dell’invasione in Ucraina. La mossa ha effetto immediato. La Banca mondiale ha collaborato con la Russia per aiutare il paese a rilanciare la sua economia ed espandere il suo ruolo nel dominio internazionale. L’istituto ha annunciato che “non ha approvato nuovi prestiti o investimenti in Russia dal 2014 e alla Bielorussia dalla metà del 2020”. Il presidente David Malpass ha affermato di essere “profondamente scioccato e rattristato dal devastante bilancio umano ed economico causato dalla guerra in Ucraina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata