Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Ciò include – prosegue la nota – la fornitura di fondi essenziali per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno a lungo termine. Questa è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere e mi addolora separarmi dal Club in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del Club. Spero di poter visitare per l’ultima volta Stamford Bridge per salutare tutti voi di persona”, aggiunge rivolgendosi ai tifosi. “È stato un privilegio della vita – conclude Abrahmovic – far parte del Chelsea FC e sono orgoglioso di tutti i nostri successi. Il Chelsea Football Club e i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore”.

