Milano, 2 mar. (LaPresse) – Una donna di 72 anni, Flora Martucci, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Casale sul Sile, nel Trevigiano. La donna, stando alle prime informazioni dei carabinieri della compagnia di Treviso, è morta per una coltellata all’addome. A trovare il cadavere, la figlia della donna, che preoccupata di non sentire i genitori, si è recata a casa dei genitori. La madre è stata ritrovata in camera da letto, mentre il padre, Franco Martucci, 73 anni, è stato trovato impiccato in garage.

