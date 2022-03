Trento, 2 mar. (LaPresse) – “Il piccolo ha avuto i primi sintomi 24 ore dopo l’assunzione del formaggio – dice a LaPresse l’avvocato Chiariello -. Le perizie che abbiamo depositato mettono in correlazione diretta l’insorgenza della sindrome con l’ingestione del prodotto che, repertato e analizzato, mostra la contaminazione da una particolare tossina da escherichia coli. Così sostengono i carabinieri del Nas e i nostri consulenti: la professoressa Silvia Bonardi, docente di ispezione degli alimenti di origine animale presso il dipartimento di scienze medico-veterinarie e direttrice della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale dell’università di Parma; il professor Lapo Mughini Gras, epidemiologo senior del centro per il controllo delle malattie infettive dell’Istituto nazionale per la sanità pubblica e l’ambiente dei Paesi Bassi e professore associato di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso l’Institute for risk assessement sciences dell’università di Utrecht, e il dottor Alberto Edefonti già direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto renale pediatrico dell’ospedale Maggiore Policlinico di Milano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata