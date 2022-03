Gerusalemme, 2 mar. (LaPresse/AP) – “Quello che vogliamo raggiungere è un accordo a Vienna ora, perché ora è il momento di decidere; non può essere ulteriormente ritardato e non può continuare a essere rimandato. Ora è finalmente il momento di dire ‘sì’ a qualcosa che rappresenta una soluzione buona e sensata”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita in Israele.

