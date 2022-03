Roma, 2 mar. (LaPresse) – Avvio turbolento in commissione Finanze della Camera dove si è iniziato l’esame degli emendamenti alla delega fiscale. Secondo quanto si apprende il governo avrebbe insistito per votare immediatamente l’articolo 6 con la revisione del catasto, respingendo la richiesta della Lega di stralciare la norma come richiesto dalla Lega. E’ qui che è entrato in campo Forza Italia chiedendo una sospensione “vista la delicatezza” del tema.

