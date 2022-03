Roma, 2 mar. (LaPresse) – Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Lo ha annunciato nell’aula di Palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo sono subito iniziate le dichiarazioni di voto.

