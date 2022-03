Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Non è un attacco a me, è un attacco alle aziende italiane purtroppo andato a segno con l’aiuto del sistema dell’informazione. Se uno cerca qualcuno per fare il male dell’Italia lo trova sempre in Italia”. Così Massimo D’Alema risponde a LaPresse sulla vicenda della tentata compravendita tra azienda italiane e governo colombiano.

