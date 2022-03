Roma, 2 mar. (LaPresse) – Sulle tempistiche relative al decreto sul settore Automotive “Domani abbiamo il primo incontro con gli altri ministeri: deve essere di concerto. Fosse per me sarebbe già pronto”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, a margine della presentazione di un progetto sulla digitalizzazione delle cooperative, in corso a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata