Washington (Usa), 1 mar. (LaPresse) – “Abbiamo una scelta. Un modo per combattere l’inflazione è abbassare i salari e rendere gli americani più poveri. Ho un piano migliore per combattere l’inflazione”. E’ quanto dichiarerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. “Ridurre i costi, non i salari. Produrre più automobili e semiconduttori in America. Più infrastrutture e innovazione in America, più posti di lavoro dove si può guadagnare da vivere in America”, le parole di Biden. “Invece di fare affidamento sulle catene di approvvigionamento estere, facciamolo in America”.

