Bruxelles, 1 mar. (LaPresse) – “Siamo sotto i bombardamenti, sotto l’attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà. Non sapevo che questo sarebbe stato il prezzo da pagare. E’ un prezzo altissimo, migliaia di persone sono state iccise. In cinque giorni di invasione”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videoconferenza alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo.

