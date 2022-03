Roma, 1 mar. (LaPresse) – Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avuto un colloquio con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, per chiarire la sua posizione in merito alla sicurezza dei cittadini cinesi. Wang Yi – citato in una nota della Cctv – ha affermato che la Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili.

