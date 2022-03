Bruxelles, 1 mar. (LaPresse) – “In un altro passo senza precedenti, sospendiamo le licenze per la macchina di propaganda del Cremlino. ‘Russia Today’ e ‘Sputnik’, di proprietà statale, così come le loro filiali, non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e per dividere la nostra Unione. Si tratta di azioni senza precedenti da parte dell’Unione europea e dei nostri partner in risposta a un’aggressione senza precedenti da parte della Russia”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata