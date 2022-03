Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Vogliamo entrare nell’Unione Europea e ci entreremo. Abbiamo fatto ieri la richiesta e speriamo l’Europa ci supporti”. Così a LaPresse Yurko Didula, 31enne ucraino e coordinatore dell’organizzazione di volontariato ‘BUR. Building Ukraine Together’, che in questo momento si trova nella città di Lviv, nell’ovest del Paese. “Stiamo combattendo per la nostra libertà ma anche per la libertà dell’intero mondo civilizzato”, aggiunge Didula che non esita a definire Vladimir Putin come un “tiranno”. “Non si può permettergli di rovesciare un governo democratico”, conclude Didula.

