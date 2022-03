Roma, 1 mar. (LaPresse) – La situazione è terrificante, orribile. Questa guerra ci sta rubando tutto, la famiglia, la vita, la tranquillità, la pace”. È lo sfogo di uno studente ucraino a Roma in occasione dell’incontro con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni. “Sono stati uccisi anche bambini e altre persone stanno morendo – aggiunge- mio nonno ha fatto la seconda guerra mondiale e mi diceva sempre che era importante avere un tetto sulla testa ed essere gentili gli uni con gli altri. Dire buongiorno prima era una mera formalità ma ora mi rendo conto quanto questa cosa sia veramente importante visto che non si sa come andrà a finire”, aggiunge.

