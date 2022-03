Lask Air Base (Polonia), 1 mar. (LaPresse/AP) – Per il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l’Alleanza non vede la necessità di cambiare il suo livello d’allerta sulle armi nucleari, nonostante la minaccia russa. Parlando ad Associated Press dopo i colloqui con il presidente polacco Andrzej Duda, Stoltenberg ha detto: “Faremo sempre ciò che è necessario per proteggere e difendere i nostri alleati, ma non penso ci sia alcuna necessità ora di cambiare i livelli d’allerta delle forze nucleari Nato”. Tre membri dell’Alleanza (Usa, Regno Unito e Francia) posseggono armi atomiche.

