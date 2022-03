Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Da Letta a Renzi, tutti hanno incontrato Putin. Tutti hanno abbracciato Putin, sorriso a Putin. Però quando c’è una guerra, fermi tutti. La guerra è troppo grande per fare polemiche, chi attacca e bombarda ha torto, sempre”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1, rispondendo a una domanda sulla sua vicinanza a Putin. “Renzi, Letta, Prodi e Draghi hanno incontrato Putin, e hanno fatto bene – aggiunge -. Nella vita, nel governo, si fa così. Putin ha fatto bene a scatenare una guerra? No. Le valutazioni personali non c’entrano niente, qui bisogna fermare una guerra”.

