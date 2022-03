Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Nessun impatto diretto di particolare rilievo” per il business della maison Roberto Cavalli dalla situazione Russo Ucraina, una crisi in cui soffiano forti i venti di sanzioni economiche a Mosca, “ma molta preoccupazione per le conseguenze per chi è coinvolto direttamente e per quelle internazionali”. “Le nostre attività con Russia e Ucraina sono ad oggi ancora poco significative”, dicono a LaPresse dalla maison Roberto Cavalli, sugli impatti economici del conflitto Russia -Ucraina. La casa di moda è reduce dalla sfilata della Milano Fashion Week in cui ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Roberto Cavalli, disegnata da Fausto Puglisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata