Roma, 1 mar. (LaPresse) – L’aula del Senato ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza e di Fdi sulle comunicazioni del premier, Mario Draghi, sulla crisi in Ucraina. I voti favorevoli sono stati 244, i no 13 e 3 astenuti. Bocciate le altre risoluzioni.

