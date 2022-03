Bruxelles, 1 mar. (LaPresse) – “L’Europa non può più accogliere i contanti del Cremlino. Gli oligarchi di Putin e coloro che lo finanziano non dovrebbero più essere in grado di utilizzare il proprio potere d’acquisto per nascondersi dietro una patina di rispettabilità – nelle nostre città, comunità o nei nostri club sportivi. I loro super yacht non dovrebbero trovare posto nei porti della nostra Europa. Non possiamo più vendere passaporti agli amici di Putin permettendo loro di aggirare il nostro sicurezza. Non piu”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento di apertura alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo.

