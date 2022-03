Bruxelles, 1 mar. (LaPresse) – “La nostra risposta europea è stata in mostra negli ultimi giorni dolorosi. Questo deve essere il nostro momento “Qualunque cosa ci serva” (Whatever it takes)”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento di apertura alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo.

