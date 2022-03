Roma, 1 mar. (LaPresse) – Io voglio essere chiara: noi come Fdi abbiamo assicurato lealtà in questa fase drammatica però non accetteremo che la crisi internazionale diventi l’ennesimo pretesto per calpestare la democrazia italiana. Se avete varato un nuovo stato di emergenza minimo bisogna rimuovere immediatamente lo stato di emergenza relativo al Covid. E’ grottesca una nazione nella quale ci sono contemporaneamente due stati di emergenza”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

