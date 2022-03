Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Data l’emergenza in corso, stiamo anche lavorando con i nostri partner per dirigere i finanziamenti e gli aiuti umanitari dove possono avere il massimo impatto. Oggi abbiamo annunciato un contributo di 2 milioni di dollari alla Croce Rossa, a Save the Children e al nostro fondo di assistenza ai dipendenti per gli aiuti umanitari. Perseguiremo attivamente ulteriori opportunità di assistere le organizzazioni umanitarie per fare la nostra parte nel sostenere lo sforzo globale di soccorso”, ha spiegato Mastercard.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata