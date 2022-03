Roma, 1 mar. (LaPresse) – Il leader autoritario della Bielorussia Alexander Lukashenko ha detto che Minsk non parteciperà all’offensiva russa lanciata contro l’Ucraina. “L’esercito bielorusso non ha preso parte ai combattimenti e non vi prende parte. Possiamo dimostrarlo a chiunque”, ha detto Lukashenko in un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza e del Consiglio dei ministri, scrive l’agenzia bielorussa Belta.

