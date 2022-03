Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Vorrei dire all’onorevole Meloni che fare polemiche sugli stati di emergenza, che rappresentano fattispecie giuridiche per poter intervenire, non mi sembra la cosa su più importante, su cui costruire una polemica inutile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la discussione in aula alla Camera sulle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

