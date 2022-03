Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha annunciato in un’intervista a Franco Info il rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. “Provocheremo il collasso dell’economia russa”, ha detto il ministro precisando che le sanzioni saranno “applicate finché Vladimir Putin non tornerà a migliori intenzioni in Ucraina”.

