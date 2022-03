Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Le autorità di Kiev, che hanno avviato piani per acquisire le proprie armi nucleari, minacciano la sicurezza internazionale. La Federazione Russa non può che reagire al reale pericolo che l’Ucraina acquisisca armi nucleari e sta prendendo tutte le misure per impedirlo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo, secondo quanto riporta la Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata