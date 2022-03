Milano, 1 mar. (LaPresse) – La soprano russa Anna Netrebko, protagonista del Macbeth alla Prima della Scala e attesa al teatro milanese il 9 marzo per l’Adriana Lecouvrer, non tornerà a calcare i palchi del Piermarini. Lo spiega la stessa cantante dal suo profilo Facebook, definendo ‘fake news’ le notizie sulla sua assenza legata a motivi di salute. “Non verrò”, scrive in una seconda stories, precisando in un post di aver deciso perché “non è giusto costringere un’artista a dare voce alle proprie opinioni politiche e a denunciare la sua patria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata