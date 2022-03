Roma, 1 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo cinese Wang Yi. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Kiev in una nota. Wang ha assicurato a Kuleba “la disponibilit√† della Cina a compiere ogni sforzo per porre fine alla guerra sul suolo ucraino attraverso la diplomazia, anche come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, si legge nella nota del ministero ucraino.

