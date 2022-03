Torino, 1 mar. (LaPresse) – “Un giorno o l’altro sono assolutamente convinto, sono più convinto che mai, mentre questo orribile conflitto continua, che Putin fallirà”. Così il premier britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa insieme all’omologo polacco, Mateusz Morawiecki, a Varsavia. Putin “ha sottovalutato fatalmente due cose. Una è l’appassionato desiderio del popolo ucraino di difendere e proteggere il proprio Paese”, ha aggiunto il premier britannico. “È chiaro che Vladimir Putin è pronto a usare tattiche barbare e indiscriminate contro civili innocenti, a bombardare palazzi, a colpire gli edifici con i missili, a uccidere bambini come stiamo vedendo in numero crescente”, ha continuato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata