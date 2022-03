Roma, 1 mar. (LaPresse) – “L’aggravarsi degli scenari internazionali potrebbe mettere a repentaglio la realizzazione di alcuni obiettivi inseriti nel Pnrr”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Attività produttive alla Camera e Industria a Palazzo Madama, sullo stato di attuazione del Pnrr, facendo riferimento ai problemi energetici, in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, che in particolare si abbattono sulla manifattura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata