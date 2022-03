Milano, 1 mar. (LaPresse) – “La nostra stima è che potrebbero rallentare la nostra ripresa a livello europeo di uno 0,5-0,7% del Pil a livello europeo. Il che vuol dire, però, visto che noi prevediamo in questo 2022 una crescita del 4%, certamente, una conseguenza. Ma purtroppo non si difende la libertà e la pace, come si dice a Roma, ‘aggratis’. Ci saranno delle conseguenze economiche, dobbiamo reagire con solidarietà a livello europeo per farvi fronte”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1, anche a proposito degli effetti delle sanzioni a Mosca. “La Russia – ha sottolineato – è una grande potenza militare, è un Paese di grandissime tradizioni storiche e di dimensioni enormi, non è una superpotenza economica. La sua economia è meno di un decimo di quella europea e molto più piccola di quella italiana. I rapporti con la Russia sono importanti soltanto per una grande questione, quella energetica, e per alcune influenze sui prezzi di alcuni prodotti di base alimentari. Questi impatti possono essere contenuti, produrranno un rallentamento forse della ripresa in atto ma non la soffocheranno”.

