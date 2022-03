Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Secondo Gas Infrastructure Europe, il 27 febbraio il volume di gas attivo negli impianti di stoccaggio sotterranei europei è sceso a 28,8 miliardi di metri cubi, il 21,3%in meno rispetto allo scorso anno e 0,4 miliardi di metri cubi al di sotto dei valori minimi storici per questa data. Il gas pompato nella stagione estiva 2021 è già stato prelevato al 100% dagli impianti UGS in Europa, ora proviene dai volumi pompati negli anni precedenti”. Lo dice Gazprom in una nota. “Le riserve di gas negli impianti UGS ucraini sono scese a 10,2 miliardi di metri cubi, il 44,1% (8,1 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno e 5,1 miliardi di metri cubi in meno rispetto all’inizio dell’iniezione nell’aprile 2021”.

