Roma, 1 mar. (LaPresse) – Nel periodo gennaio-febbraio 2022 Gazprom, secondo i dati preliminari, ha prodotto 89,4 miliardi di metri cubi. di gas, al livello dello stesso periodo dell’anno scorso. Lo rende noto la società. “Le esportazioni verso i paesi non CSI ammontano a 23,2 miliardi di metri cubi, il 32,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Gazprom continua a fornire gas secondo le richieste dei consumatori nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali. A febbraio le consegne sono aumentate rispetto all’anno precedente, in particolare in Italia – del 135,5%, in Polonia – del 41,1%, in Bulgaria – del 26,4%, in Slovenia – del 53,7%, in Bosnia ed Erzegovina – del 17,6%”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata