Ankara (Turchia), 1 mar. (LaPresse) – La Turchia non prevede di imporre sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente turco Recep Tayyip, Ibrahim Kalin. “L’Ue non ha chiesto alla Turchia di aderire alle sanzioni. Non abbiamo intenzione di imporre sanzioni contro la Russia”, ha spiegato a Cnn Turchia.

