Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il consiglio di amministrazione dell’Ebu – European Broadcasting Union – alla luce degli eventi in Ucraina, ha deciso di sospendere tre emittenti russe (Rtr, Channel One e Rdo) dai propri organi gestionali, dal consiglio di amministrazione e dai comitati statutari. Lo rende noto la Rai. È il secondo passo ufficiale dopo quello dello scorso week end, in cui si è deciso di escludere la Russia dall’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Il consiglio di amministrazione dell’Ebu – l’organismo che riunisce le principali emittenti europee – ha così dato seguito a una dichiarazione ufficiale rilasciata dalle tre emittenti russe lo scorso 26 febbraio. In questo documento RTR, Channel One e Rdo annunciavano la loro intenzione di ritirarsi dall’European Broadcasting Union, come reazione all’esclusione della Russia dall’Eurovision Song Contest, in programma a Torino tra il 10 e il 14 maggio prossimi. Lunedì 7 marzo si svolgerà un Consiglio di Amministrazione straordinario dell’Ebu, che esaminerà gli sviluppi della crisi e valuterà eventuali successive sanzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata