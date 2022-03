Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Bisogna pensare che da tutto ciò si esce con la pace, e per arrivare alla pace ci vuole il dialogo. Ma ho l’impressione che questo non sia il momento. Avete visto ieri, il secondo, il terzo tentativo del presidente Macron di parlare e ogni volta le sue dichiarazioni sono smentite da dichiarazioni di fonte russa. Verrà un momento” per il dialogo “e per questo occorre tenere l’attenzione vigile, afferrare il momento quando si presenta. Ho l’impressione che oggi non ci sia ma noi restiamo pronti in ogni caso”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi replicando in Senato agli interventi dei parlamentari dopo le sue comunicazioni all’Assemblea sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

