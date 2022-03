Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Il governo è inoltre al lavoro per mitigare l’impatto di eventuali problemi per quanto riguarda le forniture energetiche. Al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas. Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritorsioni e di un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo in Senato per le comunicazioni all’Assemblea sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata