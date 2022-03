Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Ieri non c’era nessun vertice internazionale. Ieri c’era un invito a cena per quella che si chiama European Round Table, una tavola rotonda con alcuni industriali. Questo è un evento che avviene ogni anno o in Germania o in Francia. Sono stato invitato molto gentilmente dal presidente Macron nel pomeriggio, non c’era nessun motivo che mi invitasse, e naturalmente ho detto che non sarei potuto esserci in presenza. E’ stato tentato di fare una connessione in qualsiasi modo, non è stato possibile, non ci si è riusciti. Tutto qua”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica alla Camera sulle comunicazioni in merito alla crisi in Ucraina.

